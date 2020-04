Classifica contagi coronavirus nel mondo: contagi, morti e guarigioni. Gli USA superano 1 milione di casi, Italia terza (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’emergenza coronavirus è divampata in tutto il mondo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia: la malattia si sta diffondendo rapidamente, non ci sono vaccini, le difese immunitarie della popolazione globale non conoscono questo virus che continua a mietere vittime. Gli USA sono il Paese col maggior numero di casi. L’Italia è la terza Nazione per numero di casi. Di seguito la Classifica dei contagi di coronavirus nel mondo. DATI AGGIORNATI AL 29 APRILE: Classifica contagi coronavirus NEL mondo (PRIMI 10 PAESI): 1. USA 1.038.490 (59.438 morti) 2. Spagna 236.899 (24.275 morti) 3. Italia 203.591 (27.682 morti) 4. Francia 165.911 (23.660 morti) 5. Gran Bretagna 161.145 (21.678 morti) 6. Germania 160.479 (6.374 morti) 7. Turchia 114.653 (2.992 morti) 8. Russia 99.399 (972 morti) 9. Iran 93.657 (5.957 morti) 10. Cina 82.858 ... Leggi su oasport Classifica contagi coronavirus nel mondo : contagi - morti e guarigioni. Gli USA superano 1 milione di casi - Italia terza

Classifica contagi coronavirus nel mondo : contagi - morti e guarigioni. USA in testa - Italia terza dietro alla Spagna (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’emergenzaè divampata in tutto il, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia: la malattia si sta diffondendo rapidamente, non ci sono vaccini, le difese immunitarie della popolazione globale non conoscono questo virus che continua a mietere vittime. Gli USA sono il Paese col maggior numero di casi. L’Italia è la terza Nazione per numero di casi. Di seguito ladeidinel. DATI AGGIORNATI AL 29 APRILE:NEL(PRIMI 10 PAESI): 1. USA 1.038.490 (59.438) 2. Spagna 236.899 (24.275) 3. Italia 203.591 (27.682) 4. Francia 165.911 (23.660) 5. Gran Bretagna 161.145 (21.678) 6. Germania 160.479 (6.374) 7. Turchia 114.653 (2.992) 8. Russia 99.399 (972) 9. Iran 93.657 (5.957) 10. Cina 82.858 ...

