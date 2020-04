Ciclismo, Tom Boonen pensa ad un clamoroso ritorno: “Prima superiamo il coronavirus, poi vedremo” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il mondo del Ciclismo, così come quello dello sport in generale, è attualmente fermo. Nel frattempo però si susseguono ipotesi sui possibili calendari ed anche idee tra i corridori: tra questi c’è un ex, che aveva già deciso di attaccare la bici al chiodo, che forse sta pensando addirittura di tornare. Si tratta di uno dei migliori interpreti nelle corse di un giorno nel Nuovo Millennio: Tom Boonen. Il campione del mondo di Madrid 2005 si era ritirato dopo la Roubaix del 2017, ma non riesce a stare senza il professionismo: il sogno sarebbe quello di provarci nuovamente con l’Inferno del Nord, quando si avvicina alle 40 primavere. Ieri il suo intervento in una diretta Instagram: “Mi chiedo quanto sarebbe difficile essere in grado di essere nuovamente competitivo alla Parigi-Roubaix“. Poi: “Al momento sto pedalando appena ... Leggi su oasport Ciclismo - Tom Dumoulin : “Le corse virtuali non sono veritiere”

Ciclismo - Tom Dumoulin : “Non penso di poter vincere il Tour de France senza fare uno stage in altura”

Ciclismo - Tom Dumoulin : “Sarebbe utile spostare in avanti di un mese la stagione in maniera continuativa” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il mondo del, così come quello dello sport in generale, è attualmente fermo. Nel frattempo però si susseguono ipotesi sui possibili calendari ed anche idee tra i corridori: tra questi c’è un ex, che aveva già deciso di attaccare la bici al chiodo, che forse stando addirittura di tornare. Si tratta di uno dei migliori interpreti nelle corse di un giorno nel Nuovo Millennio: Tom. Il campione del mondo di Madrid 2005 si era ritirato dopo la Roubaix del 2017, ma non riesce a stare senza il professionismo: il sogno sarebbe quello di provarci nuovamente con l’Inferno del Nord, quando si avvicina alle 40 primavere. Ieri il suo intervento in una diretta Instagram: “Mi chiedo quanto sarebbe difficile essere in grado di essere nuovamente competitivo alla Parigi-Roubaix“. Poi: “Al momento sto pedalando appena ...

cyclingoo : ?? Tom Boonen conferma un possibile ritorno: “Piano in pausa per il coronavirus, poi vedremo” / By @spaziociclismo… - andrea_pecchia : #Antidoping, l’accusa di @romainbardet, @tom_dumoulin e @ThibautPinot: “Non ci fanno test da mesi. I controlli devo… - cyclingoo : ?? Jumbo-Visma, Tom Dumoulin sulla sua squadra: “É come il Real Madrid del ciclismo. Non volevo essere l’unico leade… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Tom Tom Dumoulin: 'La stagione del ciclismo dovrebbe sempre andare avanti per un mese' Blasting News Italia DIARIO DI UN’ITALIA IN(CORONA)TA, di Luca Savarese (38^ puntata) – IL CICLISTA MARENGO NON E’ LO SMEMORATO DI COLLEGNO

Vota! DIARIO DI UN’ITALIA IN(CORONA)TA, di Luca Savarese (38\^ puntata) – IL CICLISTA MARENGO NON E’ LO SMEMORATO DI COLLEGNO (Luca Savarese) – Collegno, comune italiano di ...

Ciclismo, Tom Dumoulin: “Le corse virtuali non sono veritiere”

Nei Paesi in cui il lockdown è rigido (Italia, Francia e Spagna su tutte) i ciclisti sono costretti ad utilizzare solamente i rulli per allenarsi. Molti però non sono d’accordo su questo tipo di prepa ...

Vota! DIARIO DI UN’ITALIA IN(CORONA)TA, di Luca Savarese (38\^ puntata) – IL CICLISTA MARENGO NON E’ LO SMEMORATO DI COLLEGNO (Luca Savarese) – Collegno, comune italiano di ...Nei Paesi in cui il lockdown è rigido (Italia, Francia e Spagna su tutte) i ciclisti sono costretti ad utilizzare solamente i rulli per allenarsi. Molti però non sono d’accordo su questo tipo di prepa ...