Chiara Ferragni pubblica una foto sui social e viene travolta dagli insulti: notate niente di strano? (Foto) (Di mercoledì 29 aprile 2020) Senza accorgersene Chiara Ferragni ha condiviso uno scatto molto particolare, e alquanto imbarazzante che è stato subito notato e commentato dai suoi fan che non hanno perso tempo a rimpire di critiche il post. L'influencer ha condiviso tramite instagram uno scatto molto tenero, un momento molto dolce tra le e il suo bambino Leone Lucia Ferragni, anche se più che il bacio materno, in moltissimi hanno notato quel dettaglio "sconcio" che ha fatto storcere il naso in tantissimi. Continua… Chiara Ferragni e lo scatto imbarazzante Attraverso i sottili pantaloncini dell'influencer si sarebbero viste Chiaramente le sue parti intime, dettaglio che se è sfuggito all'influencer ai suoi fan no, che l'hanno subito bacchettata. Sono stati tantissimi quelli che glielo hanno fatto notare, ma lei ha preferito mantenere il silenzio e non commentare l'accaduto. ... Leggi su howtodofor Chiara Ferragni - sotto i pantaloni cosa c’è? Svelato un dettaglio piccante

Fedez e Chiara Ferragni : «Gigi Hadid è incinta? Matrimonio combinato con Leone»

Chiara Ferragni e Fedez : un nuovo film insieme e un balletto terribile (Di mercoledì 29 aprile 2020) Senza accorgerseneha condiviso uno scatto molto particolare, e alquanto imbarazzante che è stato subito notato e commentato dai suoi fan che non hanno perso tempo a rimpire di critiche il post. L'influencer ha condiviso tramite instagram uno scatto molto tenero, un momento molto dolce tra le e il suo bambino Leone Lucia, anche se più che il bacio materno, in moltissimi hanno notato quel dettaglio "sconcio" che ha fatto storcere il naso in tantissimi. Continua…e lo scatto imbarazzante Attraverso i sottili pantaloncini dell'influencer si sarebbero vistemente le sue parti intime, dettaglio che se è sfuggito all'influencer ai suoi fan no, che l'hanno subito bacchettata. Sono stati tantissimi quelli che glielo hanno fatto notare, ma lei ha preferito mantenere il silenzio e non commentare l'accaduto. ...

Acupoftea28 : RT @calumflawIess: “Zayn e Gigi aspettano un figlio!” Chiara Ferragni Fedez - froyey : RT @oubaxence: LEONE ORMAI HA ANCHE CAPITO COME POSIZIONARE IL TELEFONO PER I TIKTOK CHIARA FERRAGNI STA CRESCENDO UN VERO IMPRENDITORE DI… - federicomyangel : RT @calumflawIess: “Zayn e Gigi aspettano un figlio!” Chiara Ferragni Fedez - wandersIutss : Chiara Ferragni che sponsorizza prodotti per fare la lavatrice sto morendo - cristalsnou : RT @obli0: @dweadlyrose @violentstormx Scusa 88 followers, non mi metterò mai più contro un influencer come te, nuova Chiara Ferragni amo?? -