Catturato l’orso M49 nel Trentino (Di mercoledì 29 aprile 2020) Catturato l’orso M49. L’animale sta bene e si trova nell’area faunistica di Casteller. TRENTO – E’ stato Catturato a Trento l’orso M49. Le condizioni dell’animale sono buone con gli uomini del Corpo Forestale che lo hanno portato nell’area faunistica di Casteller dove era scappato lo scorso luglio. Rafforzate le misure di sicurezza per evitare un nuovo tentativo di fuga. La Regione ha informato il ministro Costa dell’avvenuta cattura di M49 anche se gli animalisti protestano e chiedono la liberazione dell’orso. La fuga dell’orso M49 La fuga dell’orso M49 è iniziata nel luglio 2019 quando è riuscito a scappare dal recinto e fare perdere le sue tracce. Un lungo viaggio per il Nord Italia con l’animale, considerato pericoloso per l’uomo, che non ha aggredito nessuna persona ma ... Leggi su newsmondo Catturato l’orso M49 - è stato trasferito nell’area faunistica di Casteller

L’orso M49 è stato catturato. Altro che la natura che si riprende la scena!

