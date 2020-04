Caterina Balivo incinta | la foto in intimo fa impazzire i fan

(Di mercoledì 29 aprile 2020)dal cuore d’oro, pubblica unae diventa subito virale. Colpa forse anche dell’di setaInstagram @è madre di due bambini, Guido Alberto nato nel 2012 e Cora nata nel 2017, entrambi avuti dal matrimonio con il marito Guido Maria Brera. La conduttrice napoletana di “Vieni da me”, parla raramente della sua famiglia ma in qualche intervista ha rivelato che si tratta di una maternità impegnativa perchè i due bambini non vanno d’accordo e litigano spesso. In realtà non è che la cosa la preoccupi poichè è sicura che crescendo diventeranno sicuramente complici, ma afferma che è molto stancante sentirli battibeccare per nulla e cercare di intervenire nel modo corretto per sedare le liti. Al momento la ...

infoitcultura : Caterina Balivo incinta, la foto fa impazzire i fan - zazoomblog : Caterina Balivo incinta la foto fa impazzire i fan - #Caterina #Balivo #incinta #impazzire - zazoomblog : Caterina Balivo incinta la foto fa impazzire i fan - #Caterina #Balivo #incinta #impazzire - infoitcultura : Caterina Balivo mamma entro il 2020 | La foto con il pancione fa impazzire il web - infoitcultura : Caterina Balivo festeggia così un mese di MyNextBook: piovono complimenti - Il -

Ultime Notizie dalla rete : Caterina Balivo

La fase 2 vale anche per la tv dove programmi sono stati sospesi e adesso ripartiranno dal 4 maggio in concomitanza con l'allentamento delle restrizioni. Ripartenza: da "Vieni da me" con Caterina Bali ...Caterina Balivo, in una diretta Instagram con il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, confessa di non sentirsi pronta per tornare in tv con la sua trasmissione Vieni da me. Non essendo un’a ...