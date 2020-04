Castellabate | ecco occome fare la domanda per il bonus fitti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAl via le procedure perdel “affitto”, previsto dalla Regione Campania, che il Comune diriconoscerà ai cittadini in situazioni di difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19: si tratta di un contributo straordinario che coprirà la metà del canone di locazione per tre mesi, per un importo massimo complessivo di € 750. Il sostegno è dedicato ai nuclei familiari, titolari di un contratto di locazione, registrato prima del 23/02/2020, di un immobile ubicato nel comune di, che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale per effetto delle misure restrittive. L’avviso pubblicato, presente sul sito istituzionale dell’ente, contiene tutti i requisiti economici e reddituali fissati per poter accedere ...