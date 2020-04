Castellabate, al via alle domande per i bonus affitto da erogare ai cittadini (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellabate (Sa) – Anche nel comune di Castellabate, nel Cilento, hanno avuto il via le procedure di invio delle domande per l’accesso al “bonus affitto” della Regione Campania che il Comune elargirà ai cittadini che versano in situazioni di difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria covid-19. Si tratta di un contributo straordinario che coprirà la metà del canone di locazione per tre mesi e per un importo massimo complessivo di 750 euro. Il bonus è rivolto ai nuclei familiari, titolari di un contratto di locazione, registrato prima del 23 febbraio 2020, di un immobile ubicato nel comune di Castellabate e che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale per effetto delle misure restrittive. “Un importante contributo per coloro che hanno subito una diminuzione del ... Leggi su anteprima24 Castellabate - al via il concorso creativo “Andrà tutto bene” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Anche nel comune di, nel Cilento, hanno avuto il via le procedure di invio delleper l’accesso al “” della Regione Campania che il Comune elargirà aiche versano in situazioni di difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria covid-19. Si tratta di un contributo straordinario che coprirà la metà del canone di locazione per tre mesi e per un importo massimo complessivo di 750 euro. Ilè rivolto ai nuclei familiari, titolari di un contratto di locazione, registrato prima del 23 febbraio 2020, di un immobile ubicato nel comune die che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale per effetto delle misure restrittive. “Un importante contributo per coloro che hanno subito una diminuzione del ...

