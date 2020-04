Case rifugio e Centri antiviolenza: a breve online il nuovo bando del Governo (Di mercoledì 29 aprile 2020) Cinque milioni di euro per le Case rifugio e i Centri antiviolenza in relazione all’emergenza Covid. Il bando, che a quanto si apprende sara’ online entro poche ore sul sito del ministero, rientra nelle misure volute dalla ministra per le pari opportunita’ e la famiglia Elena Bonetti per sostenere l’attivita’ di coloro che sono impegnati nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere e nella protezione delle donne che ne sono vittime nell’emergenza epidemiologica in corso. L’Avviso e’ rivolto appunto alle Case rifugio e ai Centri antiviolenza riconosciuti a livello regionale che potranno accedere a un contributo massimo che varia in relazione alla tipologia di struttura, 15.000 euro per le Case rifugio e 2.500 euro per i Centri antiviolenza, da utilizzare per gli interventi resi necessari dalla gestione dell’emergenza da ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 aprile 2020) Cinque milioni di euro per lee iin relazione all’emergenza Covid. Il, che a quanto si apprende sara’entro poche ore sul sito del ministero, rientra nelle misure volute dalla ministra per le pari opportunita’ e la famiglia Elena Bonetti per sostenere l’attivita’ di coloro che sono impegnati nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere e nella protezione delle donne che ne sono vittime nell’emergenza epidemiologica in corso. L’Avviso e’ rivolto appunto allee airiconosciuti a livello regionale che potranno accedere a un contributo massimo che varia in relazione alla tipologia di struttura, 15.000 euro per lee 2.500 euro per i, da utilizzare per gli interventi resi necessari dalla gestione dell’emergenza da ...

serenatudisco : Avviso per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno alle misure adottate dalle Case Rifugio e dai Cen… - corezzimau : RT @corezzimau: @CCesenate @francescozanot1 nessuno chiede di far finta di niente: dopo la guerra nessuno chiese di fingere che le case fos… - corezzimau : @CCesenate @francescozanot1 nessuno chiede di far finta di niente: dopo la guerra nessuno chiese di fingere che le… - allesanto66 : RT @sorgenia: Se stai vivendo una situazione di violenza le case rifugio possono accoglierti anche ora, in sicurezza. Chiama il 1522 o scar… - notiziedabruzzo : Coop Alleanza 3.0 dona 50mila euro per 45 case rifugio.?????? ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Case rifugio Case rifugio e Centri antiviolenza: a breve online il nuovo bando del Governo Il Denaro Case rifugio e Centri antiviolenza: a breve online il nuovo bando del Governo

Cinque milioni di euro per le Case Rifugio e i Centri antiviolenza in relazione all'emergenza Covid. Il bando, che a quanto si apprende ...

Viterbo: Attivato numero telefonico per donne in difficoltà o rischio violenza

Il Comune di Viterbo attiva un servizio telefonico h24 al numero 392 647 3807 per le donne in difficoltà, e per tutte quelle donne che, a causa dell'emergenza COVID-19, sono costrette a stare in casa ...

Cinque milioni di euro per le Case Rifugio e i Centri antiviolenza in relazione all'emergenza Covid. Il bando, che a quanto si apprende ...Il Comune di Viterbo attiva un servizio telefonico h24 al numero 392 647 3807 per le donne in difficoltà, e per tutte quelle donne che, a causa dell'emergenza COVID-19, sono costrette a stare in casa ...