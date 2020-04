Case di cura: alla ‘Beata Vergine del Rosario’ di Roma l’autoisolamento ha portato zero contagi (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma – Nel corso di questa emergenza Coronavirus tante, purtroppo, sono le notizie negative che giungono da diverse Case di cura, stravolte dall’emergenza, dalle drastiche misure adottate, ma soprattutto dall’impossibilità di proseguire la quotidianità nella sua routine. L’RA Beata Vergine del Rosario di Roma, struttura di GVM Care & Research, a fine febbraio, prima del decreto cura Italia, ha preso la provvidenziale decisione di autoisolamento a tutela dei propri ospiti. Una scelta che inizialmente non è stata compresa dagli anziani, confusi su cosa stesse succedendo. “Abbiamo adottato fin da subito tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei nostri ospiti, chiudendo l’accesso in strutture ai caregiver, ai parenti degli ospiti – spiega il dott. Giuseppe Rago, Amministratore Delegato di Beata Vergine ... Leggi su romadailynews Coronavirus - Oms : «Metà dei morti in Europa era in case di cura». La Repubblica Ceca anticipa le riaperture. In Canada - militari nelle case di cura

Coronavirus - Oms : «Metà dei morti in Europa era in case di cura». In Usa altri 4 - 4 milioni di richieste per la disoccupazione. In Spagna superati i 22mila morti

Covid-19 - la rivelazione dell’Oms : “In Europa metà morti nelle case di cura” (Di mercoledì 29 aprile 2020)– Nel corso di questa emergenza Coronavirus tante, purtroppo, sono le notizie negative che giungono da diversedi, stravolte dall’emergenza, dalle drastiche misure adottate, ma soprattutto dall’impossibilità di proseguire la quotidianità nella sua routine. L’RA Beatadel Rosario di, struttura di GVM Care & Research, a fine febbraio, prima del decretoItalia, ha preso la provvidenziale decisione di autoisolamento a tutela dei propri ospiti. Una scelta che inizialmente non è stata compresa dagli anziani, confusi su cosa stesse succedendo. “Abbiamo adottato fin da subito tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei nostri ospiti, chiudendo l’accesso in strutture ai caregiver, ai parenti degli ospiti – spiega il dott. Giuseppe Rago, Amministratore Delegato di Beata...

repubblica : Coronavirus, Oms: 'Quasi la metà dei morti in Europa era nelle case di cura' [aggiornamento delle 15:33] - eziomauro : Coronavirus, Oms: 'Quasi la metà dei morti in Europa erano nelle case di cura' - Avvenire_Nei : L'Oms: in Europa quasi metà dei morti erano in case di cura - CinqTake : @fattoquotidiano Torneremo a vivere in 10-25 sotto un tetto, a condividere, i nonni non finiranno in case di cura,… - ScoutFSE_Italia : GRAZIE di nuovo a tutti gli #scout, FSE e non, che in tutto il mondo affrontano #COVID19 come medici, infermieri e… -

Ultime Notizie dalla rete : Case cura Case di cura: alla 'Beata Vergine del Rosario' di Roma l'autoisolamento ha portato zero contagi RomaDailyNews Covid-19, Napoli ha rispettato le regole: è rimasta a casa. Lo dimostrano queste immagini dal drone

Rocca di Papa, ancora morti legati a Rsa San Raffaele: prolungata zona rossa Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha prorogato l'ordinanza che stabilisce il cordone sanitario intorno al ...

Nel Regno Unito i morti da Coronavirus potrebbero essere il 54% in più di quelli dichiarati

I morti per Coronavirus nel Regno Unito potrebbero essere più della metà rispetto a quelli dichiarati. Secondo quanto rivelato dall'Ufficio britannico di statistiche nazionali (Office for National Sta ...

Rocca di Papa, ancora morti legati a Rsa San Raffaele: prolungata zona rossa Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha prorogato l'ordinanza che stabilisce il cordone sanitario intorno al ...I morti per Coronavirus nel Regno Unito potrebbero essere più della metà rispetto a quelli dichiarati. Secondo quanto rivelato dall'Ufficio britannico di statistiche nazionali (Office for National Sta ...