Cartabianca, Mauro Corona ‘punge’ Conte: «Si barcamena poverino. Deve prendersi delle responsabilità sennò cambi lavoro» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Mauro Corona e Bianca Berlinguer Mancano pochi giorni all’inizio della cosiddetta Fase 2 e non tutti sembrano entusiasti del nuovo decreto e delle misure previste nelle prossime settimane per Contenere il Coronavirus. Tra i critici anche Mauro Corona che ieri, a Cartabianca, ha espresso le sue perplessità sulla mancata (immediata) apertura di alcune attività e sulle restrizioni a cui gli italiani dovranno continuare a sottostare. “Qui bisogna rischiare un po’ e ridare forza e fiato al lavoro, all’economia, alla libertà… la gente sta diventando matta! Io preferirei rischiare un po’. Adesso pare che aprano, poi non aprono… lo so che sono scelte difficili (…) però qui bisogna anche osare un po’ (…) Così non si regge più, è inutile cincischiare (…) si barcamena ... Leggi su davidemaggio “Non è giusto!”. Mauro Corona - lo sfogo in diretta a Cartabianca : non gli va proprio giù. Cosa è successo

Cartabianca - a casa di Mauro Corona tra libri in disordine e letto sfatto : "Ho tutto a portata di mano"

“Così no!”. Cartabianca - Mauro Corona su tutte con Bianca Berlinguer. È successo in diretta (Di mercoledì 29 aprile 2020)e Bianca Berlinguer Mancano pochi giorni all’inizio della cosiddetta Fase 2 e non tutti sembrano entusiasti del nuovo decreto emisure previste nelle prossime settimane pernere ilvirus. Tra i critici ancheche ieri, a, ha espresso le sue perplessità sulla mancata (immediata) apertura di alcune attività e sulle restrizioni a cui gli italiani dovranno continuare a sottostare. “Qui bisogna rischiare un po’ e ridare forza e fiato al lavoro, all’economia, alla libertà… la gente sta diventando matta! Io preferirei rischiare un po’. Adesso pare che aprano, poi non aprono… lo so che sono scelte difficili (…) però qui bisogna anche osare un po’ (…) Così non si regge più, è inutile cincischiare (…) si...

ricpuglisi : Claudio Amendola e Mauro Corona come opinionisti dalla Berlinguer. Che è la figlia di Enrico Berlinguer. Se ve lo… - zazoomblog : “Non è giusto!”. Mauro Corona lo sfogo in diretta a Cartabianca: non gli va proprio giù. Cosa è successo - #giusto!… - willerdino : RT @ricpuglisi: Claudio Amendola e Mauro Corona come opinionisti dalla Berlinguer. Che è la figlia di Enrico Berlinguer. Se ve lo foste d… - angelaferrero2 : RT @ricpuglisi: Claudio Amendola e Mauro Corona come opinionisti dalla Berlinguer. Che è la figlia di Enrico Berlinguer. Se ve lo foste d… - johnnypoz2 : RT @ricpuglisi: Claudio Amendola e Mauro Corona come opinionisti dalla Berlinguer. Che è la figlia di Enrico Berlinguer. Se ve lo foste d… -