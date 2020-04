Carole Middleton | la mamma di Kate | dona giocattoli ai bambini in ospedale

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Anche Carole Middleton, la mamma di Kate, al tempo del coronavirus ha voluto dare una mano. L’imprenditrice, titolare dell’azienda Party Pieces, lo ha fatto regalando ai bambini ricoverati in un ospedale borse piene di giocattoli. Per donare un sorriso ai più piccoli ma anche per ringraziare i medici impegnati nella lotta contro la pandemia. Postando nelle sue Instagram stories un’immagine che la mostra mentre scarica i pacchi dall’auto, la mamma di Kate ha aggiunto una manina che applaude accompagnata dalla scritta: «Felice di aiutare gli eroi del Sistema sanitario nazionale con alcuni giocattoli per il reparto pediatrico».