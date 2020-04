Cambio pneumatici, chiesta una proroga dei termini fino al 15 giugno (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nella finestra temporale che va dal 15 aprile al 15 maggio, come ogni anno, bisogna sostituire gli pneumatici invernali con quelli estivi. Per coloro che hanno equipaggiato il proprio veicolo con coperture invernali dal codice di velocità inferiore a quello prescritto dal libretto di circolazione, trasgredire a questa direttiva del Ministero dei Trasporti, può essere causa di sanzioni con multe superiori ai 400 euro, il fermo del veicolo con il ritiro della carta di circolazione. Inoltre, in caso di incidente, la compagnia assicuratrice potrebbe far valere il diritto di rivalsa. Quest’anno tuttavia, per molti automobilisti rispettare il termine ultimo del 15 maggio non sarà possibile a causa dell’ultimo DPCM rilasciato da Palazzo Chigi in materia di contenimento del COVID-19 che proroga le misure restrittive alla circolazione delle persone fino al 17 ... Leggi su ilfattoquotidiano Cambio Gomme Invernali-Estive 2020 : quando procedere - date consigliate e migliori pneumatici (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nella finestra temporale che va dal 15 aprile al 15 maggio, come ogni anno, bisogna sostituire gliinvernali con quelli estivi. Per coloro che hanno equipaggiato il proprio veicolo con coperture invernali dal codice di velocità inferiore a quello prescritto dal libretto di circolazione, trasgredire a questa direttiva del Ministero dei Trasporti, può essere causa di sanzioni con multe superiori ai 400 euro, il fermo del veicolo con il ritiro della carta di circolazione. Inoltre, in caso di incidente, la compagnia assicuratrice potrebbe far valere il diritto di rivalsa. Quest’anno tuttavia, per molti automobilisti rispettare il termine ultimo del 15 maggio non sarà possibile a causa dell’ultimo DPCM rilasciato da Palazzo Chigi in materia di contenimento del COVID-19 chele misure restrittive alla circolazione delle personeal 17 ...

fattiamotore : Cambio pneumatici, chiesta una proroga dei termini fino al 15 giugno - MarcoScafati1 : #Cambio #pneumatici, chiesta una #proroga dei termini fino al 15 #giugno - newsautoit : ?? C'è tempo fino al 15 giugno 2020 per cambiare le #gomme #invernali con quelle #estive ?? - Dragon_fruit22 : Forse sarebbe il caso di emanare un decreto che proroghi il cambio dei pneumatici o che questo venga inserito nella… - Dragon_fruit22 : ..segue..Nel mio Comune non c'è un gommista però se non cambio i pneumatici entro la data prevista per Legge rischi… -