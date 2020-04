Calcio | sempre più lontana la ripresa del campionato  Spadafora | La Lega di

Leggi su agi

(Di mercoledì 29 aprile 2020) "Penso che la prossima riunione dellaSerie A potrebbe riservare una sorpresa: la maggioranza dei club potrebbe chiederci di sospendere questa stagione e prepararsi nel migliore dei modi al prossimo". Così il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, intervenuto alla trasmissione 'Omnibus' su La7. "Vedo il sentiero delladel; stretto. Io penserei a organizzarmi per riprendere in sicurezza il nuovoche dovrà partire a fine agosto", ha detto Spadafora.