Calcio, Ciro Immobile attacca: “Assurdo correre al parco, ma non poterlo fare in un centro sportivo. Situazione discriminatoria” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nel corso della conferenza stampa di presentazione del Dpcm di aprile il Premier Giuseppe Conte è stato estremamente chiaro: “Dal 4 maggio si potrà tornare a praticare attività motoria individuale anche lontano da casa, mentre per gli sport di squadra bisogna attendere il 18 maggio“. Un provvedimento che ha causato non poche contrarietà da parte di alcuni calciatori (soprattutto), evidenziando che sia più pericoloso correre in un parco pubblico piuttosto che in un centro sportivo controllato e più fornito dal punto di vista strutturale. Un aspetto sottolineato dal presidente della Lazio Claudio Lotito, ma anche dal bomber bianco-celeste Ciro Immobile che, da questo punto di vista, ha sostenuto le argomentazione di Lotito: “Sono d’accordo e in linea con quello detto dalla società e dai compagni. Lotito ha parlato ... Leggi su oasport Calciomercato Napoli - l’agente di Ciro Immobile non esclude l’addio alla Lazio

Calciomercato Napoli - parla l’agente di Ciro Immobile : “Sembra che la volontà sia quella di mantenere inalterate le rose”

