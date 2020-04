stanzaselvaggia : Oggi in Calabria è successo di tutto. La Santelli sfida Conte e riapre ristoranti e negozi, il sito della regione… - rtl1025 : ?? Da domani in #Calabria sarà 'consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agri… - AlessiaMorani : La #Santelli presidente della regione Calabria di centro destra domani apre bar e ristoranti senza un protocollo di… - davidlorenz_ : RT @fabioskyta: @GiorgiaMeloni @FOrsomarso @SantelliJole Ma la #santelli è la stessa persona che ha nominato a capo della protezione civile… - passiato : RT @DouxBebe_: Non sono mai stata così fiera del mio Sindaco prima d'ora #Calabria #Santelli -

Ultime Notizie dalla rete : CALABRIA SANTELLI Calabria, Santelli firma le misure "della fiducia": il testo dell'ordinanza CityNow CALABRIA, SANTELLI “BRUCIA” LA FASE 2/ Da oggi riaperti bar e ristoranti all’aperto

Calabria, Santelli “brucia” la fase 2. Da oggi riaperti bar e ristoranti all’aperto nella Regione, è scontro con il Governo. I dettagli dell’ordinanza.

Riaprono i bar e i ristoranti in Calabria, Jole Santelli anticipa la fase due

Jole Santelli presidente della Regione Calabria riapre a bar e ristoranti anticipando la fase 2. La Calabria anticipa la fase 2 con un’ordinanza firmata dal presidente della Regione , Jole Santelli. A ...

Calabria, Santelli “brucia” la fase 2. Da oggi riaperti bar e ristoranti all’aperto nella Regione, è scontro con il Governo. I dettagli dell’ordinanza.Jole Santelli presidente della Regione Calabria riapre a bar e ristoranti anticipando la fase 2. La Calabria anticipa la fase 2 con un’ordinanza firmata dal presidente della Regione , Jole Santelli. A ...