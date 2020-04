Calabria, cosa riapre e cosa è possibile fare da oggi giovedì 30 aprile (Di giovedì 30 aprile 2020) La Calabria riapre prima del previsto. Nella serata di mercoledì, infatti, al presidente della Regione Calabria, Jole Santelli ha deciso di anticipare la fase 2 prevista dal governo. Da oggi giovedì 30 aprile quindi in Calabria riapriranno “attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto”. La stessa Jole Santelli ha spiegato attraverso una nota le motivazioni che l’hanno portata a prendere tale decisione, che ha scatenato diverse polemiche sul fronte politico: “L’ordinanza prevede misure nuove, al pari di altre regioni e alcune uniche sul territorio nazionale; tutte parlano il linguaggio della fiducia – ha spiegato – Poiché in queste settimane i calabresi hanno dimostrato senso civico e rispetto delle regole, è ... Leggi su italiasera La presidente della Calabria ha nominato capo della Protezione Civile uno che non sa nemmeno cosa siano i ventilatori

