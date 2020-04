Bunus 5000 euro | i requisiti delle piccole aziende per richiederlo

Leggi su chenews

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il bonus di cinquemila, pensato per lecon meno di dieci dipendenti. Un finanziamento a fondo perduto che aiuterà a ripartire Fonte foto: (Pixabay)Il bonus di cinqumila, è il Fondo di solidarietà pensato per leimprese con meno di dieci dipendenti. Il finanziamento è a fondo perduto e non un prestito, ed è pensato per far ripartire seppure lentamente, tutte leimprese del Paese che sono state costrette a fermarsi dal Coronavirus. In particolare, in Trentino, sono ventisettemila lead aver richiesto l’aiuto, con un totale di circa 100.000 impiegati. La Provincia, ha stanziato così, 90 milioni disotto forma di finanziamento a fondo perduto, che andranno ad elargire ad ogni singola azienda, dai 5 ai 3 mila. Per poterne usufruire innanzitutto ledevono mantenere il ...