Borsa Tokyo chiusa per festività Tonica l’Asia

(Di mercoledì 29 aprile 2020) (Tele) – Seduta con segni positivi tra le principali borse asiatiche orfane della piazza dirimastapoiché da oggi parte la Golden Week, ovvero il lungo periodo di festività in Giappone che terminerà il prossimo 5 maggio. Nel frattempo gli investitori incassano i guadagni delle ultime sessioni in attesa di nuovi segnali sul fronte della pandemia del coronavirus. Toniche le borse cinesi: Shanghai sale dello 0,46% e Shenzhen dello 0,32%. Positive anche Taiwan +1,49% e Seoul che termina con un +0,69%. Segni più anche le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che avanza dello 0,19%. Singapore dello 0,51%, Kuala Lumpur dello 0,82% e Jakarta dello 0,44%. Timidamente positiva Bangkok +0,06%. Ladi Mumbay avanza dello 0,94% seguita da Sydney +’1,17%.

fisco24_info : Borsa: Asia positiva attende mosse Fed: La Cina in ordine sparso, Tokyo chiusa per festività - venti4ore : Borsa Tokyo chiude stabile risultati migliori attese annullano effetto realizzi - contribuenti : Borsa: Asia contrastata, Tokyo -0,06% - cappelIaiomatto : #Borsa: Tokyo, apertura piatta (+0,03%) - stefanodirusso1 : RT @ansa_economia: Borsa: Tokyo, apertura piatta (+0,03%). Cautela sul mercato prima di festività Golden Week #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Tokyo

Agenzia ANSA

MILANO - Giornata positiva sui mercati asiatici grazie ai future in rialzo su Wall Street. Anche le indicazioni per le aperture europee sono orientate al rialzo. Gli investitori guardano alle Banche c ...Occhi puntati sulle decisioni della Federal Reserve oggi e della Banca Centrale Europea domani. Il prezzo del petrolio torna a salire Seduta in rialzo per i principali listini asiatici con gli investi ...