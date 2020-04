Boris Johnson, è nato il figlio del primo ministro e Carrie Symonds: è un maschio (Di mercoledì 29 aprile 2020) È nato il figlio del primo ministro inglese Boris Johnson. Insieme alla futura terza moglie Carrie Symonds, 32 anni, il premier, 55 anni, ha annunciato oggi a sorpresa la nascita del loro bambino. “È un maschietto“, recita il comunicato di un portavoce. Il piccolo è venuto alla luce “questa mattina presto in un ospedale” di Londra. Secondo i calcoli, il bebè è nato al settimo mese, dopo che sia Johnson sia la sua compagna erano stati contagiati nelle settimane scorse dal coronavirus. Il neonato e la mamma stanno “molto bene”, viene precisato. L'articolo Boris Johnson, è nato il figlio del primo ministro e Carrie Symonds: è un maschio proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus UK : 21.092 morti - 157.149 casi/ Boris Johnson : "Evitare seconda ondata"

UK - Boris Johnson : "Presto per allentare

Coronavirus - Boris Johnson : “Dobbiamo essere consapevoli del rischio di un secondo picco. Sarebbe un disastro per la nostra economia” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Èildelinglese. Insieme alla futura terza moglie, 32 anni, il premier, 55 anni, ha annunciato oggi a sorpresa la nascita del loro bambino. “È un maschietto“, recita il comunicato di un portavoce. Il piccolo è venuto alla luce “questa mattina presto in un ospedale” di Londra. Secondo i calcoli, il bebè èal settimo mese, dopo che siasia la sua compagna erano stati contagiati nelle settimane scorse dal coronavirus. Il neoe la mamma stanno “molto bene”, viene precisato. L'articolo, èildel: è unproviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : In Norvegia riaprono le elementari e i parrucchieri #ANSA - antoguerrera : + SORPRESA: È (già) NATO IL FIGLIO DI BORIS JOHNSON E CARRIE SYMONDS + Ed è un maschio! Era atteso 'per giugno', i… - TgLa7 : Nato il figlio di Boris Johnson e Carrie Symonds .E' un maschio, 'mamma e bebe' stanno bene' - Elisabe94838092 : RT @Corriere: Londra, è nato il figlio di Boris Johnson e Carrie Symonds - leggoit : Boris Johnson di nuovo papà, parto prematuro per la fidanzata Carrie Symonds: «It's a boy» -