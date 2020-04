Boris Johnson è di nuovo padre: è nato il sesto figlio (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il primo ministro britannico Boris Johnson, 55 anni, e la sua futura terza moglie Carrie Symonds, 32, hanno annunciato oggi a sorpresa la nascita del loro bambino.Il piccolo è un maschietto, come recita il comunicato di un portavoce, venuto alla luce “stamattina presto in un ospedale” di Londra. Secondo i calcoli, il bebè è nato al settimo mese, dopo che sia Johnson sia la sua compagna erano stati contagiati nelle settimane scorse dal coronavirus. Il neonato e la mamma stanno “molto bene”, viene precisato.“Il Primo Ministro e Ms Symonds - ha poi detto una portavoce - sono entusiasti di annunciare la nascita di un maschietto sano in un ospedale di Londra questa mattina presto. Sia la mamma sia il bebè stanno molto bene”. “Il Primo Ministro e Ms Symonds hanno il piacere di ringraziare il fantastico servizio di ... Leggi su huffingtonpost Boris Johnson di nuovo papà : Carrie Symonds ha partorito

