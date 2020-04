Bonus 800 euro automatico ad aprile, selettivo a maggio: cosa cambia? (Di mercoledì 29 aprile 2020) Governo al lavoro ormai da giorni per sciogliere gli ultimi nodi sul decreto aprile, che si annuncia a tutti gli effetti una manovra “monstre”, lievitata nel corso delle settimane. Stiamo parlando di una “mole di interventi molto ampia”: si va dalla proroga di due mesi della Naspi per chi l’ha in scadenza, all’eliminazione dell’IVA sulle mascherine e dispositivi di protezione individuale per tutto il 2020, passando per gli aiuti alle famiglie e risorse a fondo perduto per le PMI. Il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, lavora per chiudere il testo entro giovedì ma vista la portata del decreto, non si esclude uno ‘spacchettamento’, partendo magari già nelle prossime ore con un decreto di proroga di varie scadenze fiscali e giustizia, come le intercettazioni, in attesa del voto del Parlamento su Def e ... Leggi su quifinanza Coronavirus - come cambia il bonus autonomi : importo a 800 euro - a maggio sarà selettivo

Bonus coronavirus : sale da 600 a 800 euro - ma non per tutti. Ecco chi ne avrà diritto

