Bonafede: "Falso dire che Governo scarcera boss mafiosi"/ "Parole irresponsabili" (Di mercoledì 29 aprile 2020) Caos boss mafiosi scarcerati, Alfonso Bonafede fa chiarezza: "Opposizione strumentalizza fatti gravi per attaccare il Governo e alimentare una violenta polemica" Leggi su ilsussidiario Coronavirus - Pd : “Preoccupazione per boss scarcerati dal 41bis. Intervenga l’antimafia”. Salvini attacca il governo. Bonafede : “Falso che mafiosi siano inclusi nel Cura Italia. Verifiche su Bonura dal ministero” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Caosti, Alfonsofa chiarezza: "Opposizione strumentalizza fatti gravi per attaccare ile alimentare una violenta polemica"

Alfonso Bonafede prende posizione sul caso boss mafiosi scarcerati. Il ministro della Giustizia è intervenuto al question time alla Camera ed ha fatto chiarezza sulle recenti scarcerazioni di membri d ...

DECRETO VERSO CDM

