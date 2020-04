Bollettino Coronavirus oggi 29 aprile | 2 086 casi | diminuiscono gli attualmente positivi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Arrivano, come da abitudine, i dati dell’ultimodiffuso dalla Protezione civile e ci sono dei segnali che possono far “sorridere”. Importante rilevare, infatti, la diminuzione del numero di vittime rispetto a ieri: nelle ultime 24 ore si registrano 323 decessi (ieri erano 382). A questo punto, il totale dei morti in Italia è arrivato a quota 27.682. Per quanto concerne gli “”, se ieri si contavano -608il dato relativo agli attuali malati di Covid-19 è di -548, per cui c’è una certa stabilità. Cifra che porta al ribasso il totale deglial virus fino a 104.657 (ieri erano in totale 105.205). Complessivamente, itotali di persone colpite dal Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 203.591, con un incremento di ...