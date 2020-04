Bollettino coronavirus 29 aprile 2020 della protezione civile

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Vediamo insieme il29. Ci saranno delle buone notizie? Continuano a scendere i contagi e le vittime, anche se il numero dei decessi, 382 in 24 ore, è un dato che fa ancora molta tristezza. Tuttavia la situazione sta sensibilmente anche se lentamente migliorando, pertanto si può guardare con cauto ottimismo alla fase 2 di gestionepandemia che inizierà dopo il 4 Maggio. Ecco le ultime novità. Emergenza: aggiornamenti dall’Italia e dall’estero Va decisamente meglio in Lombardia, dove ci sono meno ricoveri. Come è noto negli ultimi giorni si è creata una certa tensione fra il governo e la CEI per viachiusura o apertura delle chiese per le messe, ma pare si sia finalmente trovata la soluzione. A partire dall’ 11 Maggio le chiese, probabilmente, potranno riaprire, ma il ...

AOSTA. Altri due morti in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore per il coronavirus Covid-19. In totale i deceduti sono 137, 70 uomini e 67 donne, tra i 45 e i 100 anni (età media 82 anni). Secondo quanto ...17:13Il Covid19 non ferma le Corsa di cavalli in via Ernesto Basile a Palermo 17:12Coronavirus, il bollettino di oggi 29 aprile in Sicilia: 20 positivi in più con 2.352 tamponi eseguiti 17:08Norme ant ...