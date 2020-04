Bocca: “Il campionato finisce qui, il calcio non può distorcere la realtà” (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Il campionato è da oggi chiuso qui. Scordiamocelo e ci rivediamo a settembre, forse. Dare il via alla prossima stagione sarà un’improba condanna di Sisifo pure quella”. Così Fabrizio Bocca nella sua rubrica su Repubblica commenta le ultime dichiarazioni del ministro dello Sport Spadafora. Siamo arrivati al dunque, perché il “sentiero sempre più stretto” di Spadafora conduce ad una strada chiusa, sul modello francese. “Se non è uno stop questo, cos’è?”, scrive Bocca. “E se non lo è, all’ultimo alt ufficiale al campionato di Serie A sembrerebbe ormai mancare davvero poco”. “Inutile continuare. Il ministro Spadafora fotografa una situazione reale, abbastanza oggettiva, e non credo proprio parli a titolo personale ma che abbia anche ... Leggi su ilnapolista Tarro-Burioni - il luminare 82enne stronca su twitter l’esperto social : “il 2 febbraio diceva che il Coronavirus non sarebbe arrivato - adesso non apra bocca” (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Ilè da oggi chiuso qui. Scordiamocelo e ci rivediamo a settembre, forse. Dare il via alla prossima stagione sarà un’improba condanna di Sisifo pure quella”. Così Fabrizionella sua rubrica su Repubblica commenta le ultime dichiarazioni del ministro dello Sport Spadafora. Siamo arrivati al dunque, perché il “sentiero sempre più stretto” di Spadafora conduce ad una strada chiusa, sul modello francese. “Se non è uno stop questo, cos’è?”, scrive. “E se non lo è, all’ultimo alt ufficiale aldi Serie A sembrerebbe ormai mancare davvero poco”. “Inutile continuare. Il ministro Spadafora fotografa una situazione reale, abbastanza oggettiva, e non credo proprio parli a titolo personale ma che abbia anche ...

