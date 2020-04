Bilancio europeo, quanto hanno versato l’Italia e gli altri Paesi dal 2000 (Di mercoledì 29 aprile 2020) Bilancio europeo, quanto hanno versato l’Italia e gli altri Paesi dal 2000 Tra gli strumenti che saranno usati per fornire maggiore assistenza agli Stati della UE, oltre ai Recovery Fund, il Sure, il MES, ve ne sarà uno che in realtà esiste da molto ma che passa in sordina nella cronaca odierna, ovvero il Bilancio proprio dell’Unione, che ammonta a poco più dell’1% del PIL europeo, circa 142 miliardi di euro. Segui Termometro Politico su Google News Che servono a finanziare progetti nel campo della coesione, ovvero degli investimenti per fare avvicinare i Paesi con PIL inferiore a quelli già più ricchi. O i sussidi all’agricoltura europea, o la politica migratoria comune, ecc. Ma come ogni Bilancio pubblico, non vi è equilibrio tra quanto viene versato e quanto viene ricevuto. Vi sono Paesi che sanno più ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - in corso il Consiglio Ue : non ci saranno conclusioni scritte. Verso Recovery fund legato al bilancio europeo. Conte : “Gli aiuti siano a fondo perduto e arrivino già quest’anno”

Oggi il Consiglio europeo sul Coronavirus. Merkel : “No a Eurobond - processo troppo lungo. Meglio maggiori contributi a bilancio Ue”

Ue - tutte le ipotesi per arrivare a un Recovery fund. La strada maestra sono titoli emessi dalla Commissione con il bilancio europeo a garanzia (Di mercoledì 29 aprile 2020)l’Italia e glidalTra gli strumenti che saranno usati per fornire maggiore assistenza agli Stati della UE, oltre ai Recovery Fund, il Sure, il MES, ve ne sarà uno che in realtà esiste da molto ma che passa in sordina nella cronaca odierna, ovvero ilproprio dell’Unione, che ammonta a poco più dell’1% del PIL, circa 142 miliardi di euro. Segui Termometro Politico su Google News Che servono a finanziare progetti nel campo della coesione, ovvero degli investimenti per fare avvicinare icon PIL inferiore a quelli già più ricchi. O i sussidi all’agricoltura europea, o la politica migratoria comune, ecc. Ma come ognipubblico, non vi è equilibrio travieneviene ricevuto. Vi sonoche sanno più ...

borghi_claudio : @valentina_gnes Vede, occorre capire l'unicità dell'Italia come vittima all'interno dell'eurozona. E' l'unico paese… - M5S_Europa : #ConsiglioUE: bene il #RecoveryFund, ma urge capire come sarà gestito il capitale del fondo, oltre a stabilire come… - Agenzia_Ansa : Merkel: 'Dovremo essere pronti a dare contributi chiaramente più alti per il bilancio europeo' #ANSA - ces_ue : RT @MfeGenova: Alberto Majocchi: al centro dell'Europa dopo il #coronavirus avremo la transizione ecologica e la transizione digitale. Si p… - denik229 : #sassoli non lo sa... Ma il bilancio europeo è fatto con i soldi degli Stati membri... #cartabianca -

Ultime Notizie dalla rete : Bilancio europeo Bilancio europeo, quanto hanno versato l’Italia e gli altri Paesi dal 2000 Termometro Politico Economia e Covid-19: un nuovo piano Marshall contro la pandemia?

Il Covid 19 ha messo in ginocchio l’economia mondiale in pochissimi mesi. Degli studi affermano che da una guerra ci si riprenderebbe più velocemente; mentre, analizzando le grandi epidemie - dalla Pe ...

Recovery Fund: proposta Ue entro 2-3 settimane, uso bilancio Ue per misure rapide -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 29 apr - Nella nota riservata viene indicato che 'occorre trovare nuove strade per far affluire il sostegno alla coesione agli Stati che ne hanno maggiore n ...

Il Covid 19 ha messo in ginocchio l’economia mondiale in pochissimi mesi. Degli studi affermano che da una guerra ci si riprenderebbe più velocemente; mentre, analizzando le grandi epidemie - dalla Pe ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 29 apr - Nella nota riservata viene indicato che 'occorre trovare nuove strade per far affluire il sostegno alla coesione agli Stati che ne hanno maggiore n ...