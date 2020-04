Bevono disinfettante per proteggersi dal coronavirus (come "suggerito" da Trump): ricoverati (Di mercoledì 29 aprile 2020) Credevano fosse una protezione adatta per proteggersi dal virus, per questo due uomini statunitensi hanno ingerito disinfettanti per le pulizie. Gli episodi si sono verificati in Georgia e a raccontarli è il direttore del centro antiveleni dello Stato, Gaylord Lopez. Gli uomini, di 50 e 30 anni, soffrono di disturbi mentali. Entrambi sono stati portati in ospedale e sembra non siano in pericolo di vita, ma l’episodio, dice Lopez, è l’ennesimo campanello d’allarme. Dopo le parole del presidente Trump, decine di persone hanno ingerito candeggina convinti si trattasse di un rimedio adeguato contro il coronavirus. “Vedo che il disinfettante lo distrugge in un minuto. Un minuto. Non c’è un modo di fare qualcosa di simile, iniettandolo? Sarebbe interessante verificarlo”, aveva detto Trump qualche giorno fa, “Non sono un ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 aprile 2020) Credevano fosse una protezione adatta perdal virus, per questo due uomini statunitensi hanno ingerito disinfettanti per le pulizie. Gli episodi si sono verificati in Georgia e a raccontarli è il direttore del centro antiveleni dello Stato, Gaylord Lopez. Gli uomini, di 50 e 30 anni, soffrono di disturbi mentali. Entrambi sono stati portati in ospedale e sembra non siano in pericolo di vita, ma l’episodio, dice Lopez, è l’ennesimo campanello d’allarme. Dopo le parole del presidente, decine di persone hanno ingerito candeggina convinti si trattasse di un rimedio adeguato contro il. “Vedo che illo distrugge in un minuto. Un minuto. Non c’è un modo di fare qualcosa di simile, iniettandolo? Sarebbe interessante verificarlo”, aveva dettoqualche giorno fa, “Non sono un ...

