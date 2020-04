Benedetta Rossi | posta una nuova foto e i fan si preoccupano FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 29 aprile 2020)tranquillizza i suoi fan dicendo che…durante la giornata di ieri hato unainsieme al marito ed al cane ma non è unache si è soliti vedere. Si vede lei sdraiata per terra con le gambe verso il soffitto, di fianco a lei il marito ed il cane. I suoi fan e i follower si sono preoccupati le fosse successo qualcosa, qualcuno le ha chiesto se avesse avuto un calo di zuccheri, qualcun’altro ha chiesto invece di raccontare cosa fosse successo. Molti hanno pensato si trattasse di qualcosa di più serio. La cuoca ormai diventata quasi una vip,ha affermato di stare bene, si è trattato soltanto di lombalgia della quale soffre da tantissimo tempo. Soltanto che quando arriva il vero e proprio dolore non riesce a trovare una posizione che l’aiuti, se non quella per quanto possa sembrare strano. Ha ...