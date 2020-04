Belen | la foto è super sexy ma impossibile non guardare lì | “Ma che è?”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 aprile 2020)Rodriguez a Milano con Santiago, Stefano De Martino a Napoli. Ma tranquilli, nessuna crisi: il ballerino e conduttore ha lasciato soli moglie e figlio per esigenze di lavoro. “Ciao a tutti, volevo ringraziare tutte le persone che stanno riguardando Stasera tutto è possibile siete tantissimi e siamo sempre felici di farvi compagnia – ha spiegato Stefano su Instagram – A proposito di ridere ritorna Made in Sud il mese prossimo in onda ed è per questo motivo che da oggi mi sono trasferito da solo a Napoli per continuare qui la mia quarantena”. E poi: “Tra qualche settimana comincerò a lavorare al programma. Abbraccio forte tutte le persone che stanno affrontando questa quarantena da soli. Io ho avuto la fortuna di passarla fino ad ora con la mia famiglia e, oggi più di ieri, mi rendo conto di quanto sia dura affrontarla da ...