Beautiful anticipazioni | Thomas vuole Hope a tutti i costi | sarà sua?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 29 aprile 2020)ha ben capito su quali corde deve puntare per ottenere l’attenzione died è interessato più che mai a fare in modo che la donna si fidi di lui e gli racconti tutto dellarelazione con Liam. Ma che cosaotteneree perchè è così ossessionato da? Lo scopriamo con lediche ci rivelano la trama della puntata di domani 30 aprile 2020. Una nuova puntata dici aspetta come sempre alle 13,40 e sarà ancora una volta imperdibile! Oltre 3 milioni di italiani davanti alla tv per seguire le vicende dei protagonisti della soap! Cosa succederà nelle prossime puntate? Iniziamo con la trama di domani, ecco le ultime notizie per voi.: LA TRAMA DI DOMANI 30 APRILE 2020 Mentre Quinn mette in guardia suo figlio da certi atteggiamenti di Sally, e mette ...