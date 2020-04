Beautiful | anticipazioni italiane | SHAUNA punta una pistola contro ZOE!

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Le cose si faranno elettriche nelle prossimetedi, nel senso letterale della parola! A fare scintille, infatti, non saranno solo tensioni e discussioni, ma anche un’arma che, ad un certo punto,Fulton punterà in direzione di Zoe Buckingham!Leggi anche: Il paradiso delle signore, VITTORIO e MARTA: c’è una sorpresa, quale sarà?A spingerea compiere il pericoloso gesto sarà il vedere sua figlia Flo stesa e priva di coscienza sul pavimento di casa. Lo scenario farà subito pensare ache la modella abbia aggredito la parente, ma sarà davvero così? Non esattamente ma andiamo con ordine, a partire dall’antefatto che porterà a questa scena.te: ZOE scopre che FLO è una Logan e… Zoe, tornata da Londra, ...