Basket: Reggio Emilia raggiunge l’accordo per ridurre gli stipendi. Mercato in fermento in Serie A (Di mercoledì 29 aprile 2020) Mattina movimentata nell’ambiente cestistico nazionale, tra riduzioni degli stipendi, dichiarazioni di budget inferiori e possibili trame di Mercato che potrebbero avere un qualche seguito nei prossimi giorni, o nelle prossime settimane, se non addirittura mesi. La notizia principale, riportata dalla Gazzetta di Reggio, è quella dell’accordo raggiunto tra la Grissin Bon Reggio Emilia e la totalità dei suoi giocatori per la riduzione e rescissione degli stipendi; anche per gli stranieri si è riusciti a trovare la chiusura del cerchio, che pareva resa più complicata dal fatto che Reggie Upshaw e Will Cherry erano andati via senza che la società avesse dato l’ok. Restano certamente in essere i contratti di Peppe Poeta, Leonardo Candi e dei giovani. Nel frattempo, a Trento, come riporta il Corriere del Trentino, si sta verificando ... Leggi su oasport LIVE Virtus Bologna-Reggio Emilia - Serie A basket 2020 in DIRETTA : partita rinviata

Mattina movimentata nell’ambiente cestistico nazionale, tra riduzioni degli stipendi, dichiarazioni di budget inferiori e possibili trame di mercato che potrebbero avere un qualche seguito nei prossim ...

COME ERAVAMO – 3ª puntata: Antonello Riva

La bandiera per eccellenza della pallacanestro italiana con 25 stagioni disputate e ben 14.397 punti realizzati, cifra che rappresenta tutt’ora il record del nostro campionato. Salì alla ribalta giova ...

