Barbara D’Urso sotto "protezione": Yari Carrisi chiedi perdono (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’attacco violento che Yari Carrisi, figlio di Al bano e Romina, ha sferrato nei confronti di Barbara D’Urso, continua a far discutere anche dopo questi giorni. A difendere Barbara Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi Si torna a parlare del post pubblicato dal figlio di Al Bano in cui diceva: “La D’Urso deve morire”, scatenando una bufera. Aveva poi pubblicato un altro post in cui diceva cheArticolo completo: Barbara D’Urso sotto "protezione": Yari Carrisi chiedi perdono dal blog SoloDonna Leggi su solodonna Aida Nizar arrestata per aggressione?/ La sua verità "Enorme bufala! Barbara d’Urso il mio angelo"

Barbara D’Urso : “Malgioglio pulisci casa?” e Cristiano : “Sì - scopo"

Barbara D’Urso replica al finto infermiere/ "Soldi per intervistarlo? Impossibile!" (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’attacco violento che, figlio di Al bano e Romina, ha sferrato nei confronti diD’Urso, continua a far discutere anche dopo questi giorni. A difendereIl direttore di Novella 2000, Roberto Alessi Si torna a parlare del post pubblicato dal figlio di Al Bano in cui diceva: “La D’Urso deve morire”, scatenando una bufera. Aveva poi pubblicato un altro post in cui diceva cheArticolo completo:D’Urso":dal blog SoloDonna

trash_italiano : 'Se ami l'Italia mantieni le distanze' sembra uno dei bollini delle trasmissioni di Barbara d'Urso. - infoitcultura : Pomeriggio 5, la proposta di Sandra Milo al premier Conte e la risposta secca di Barbara D’Urso - Cristina_Anedda : @nonleggerlo Devono essere gli stessi parrucchieri di mediaset per Barbara d'Urso???? - infoitcultura : Barbara d’Urso, nuova frecciatina a Pupo. Poi rivela: “Passerò il compleanno sola” - 1982moro : @GiorgiaMeloni Su un poraccio morto per fanatismo fai Barbara d’urso ma per il #25aprile che credo sia un ciccinin… -