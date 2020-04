Barbara D’Urso ha mentito a tutti | non sta trascorrendo da sola la quarantena | l’indizio

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 29 aprile 2020)D’Urso non èin casa: chi c’è con lei? Stando alle parole diD’Urso, quest’ultima è single da diversi anni. Il cuore della conduttrice napoletana appartienemente ai suoi due figli. In questi anni in molti le hanno attribuito numerosi flirt ma alla fine si sono rivelate solo delle bufale. In questo periodo dila stakanovista di Mediaset ha sempre sostenuto di trascorrere le giornate dama, stando ad un indizio social, le cose potrebbero essere altre. La mattina e poi appena termina la diretta di Pomeriggio Cinque, la professionista sta tutto il tempo nella sua abitazione a Cologno Monzese, a pochi passi dalla sede del Biscione. Ogni volta rimarca di essereanche se gli ultimi contenuti postati sui social fanno sospettare che non sia così. Chi c’è in casa con lei? Uno ...