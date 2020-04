Barbara D’Urso e Yari Carrisi, giornalista svela: “Al Bano è mortificato” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Barbara D’Urso difesa da Roberto Alessi dopo l’attacco di Yari Carrisi: “Al Bano è mortificato” L’attacco choc di Yari Carrisi a Barbara D’Urso ha sollevato una gigantesca bufera sui social e sul web e il figlio di Al Bano e Romina Power ha raccolto una condanna unanime. “La D’Urso deve morire”, ha scritto Yari Carrisi in una storia sul suo profilo ufficiale Instagram. Sulla rivista Novella 2000 il direttore Roberto Alessi ha scritto una lettera a Yari Carrisi, nella quale ha difeso la padrona di casa di Pomeriggio Cinque e ha invitato Yari a scusarsi pubblicamente, sostenendo che Al Bano è mortificato per questo suo messaggio contro Barbara D’Urso. Roberto Alessi si è detto dispiaciuto per quanto accaduto e questo avrà creato sicuramente un fortissimo “imbarazzo a tuo padre e a tua madre ... Leggi su lanostratv Barbara D’Urso ha mentito a tutti - non sta trascorrendo da sola la quarantena : l’indizio [VIDEO]

Pomeriggio 5 - la proposta di Sandra Milo al premier Conte e la risposta secca di Barbara D’Urso

“Cosa dobbiamo fare per il coronavirus”. Pomeriggio 5 - la proposta dell’ospite è folle. Barbara D’Urso sconcertata (Di mercoledì 29 aprile 2020)D’Urso difesa da Roberto Alessi dopo l’attacco di: “Alè mortificato” L’attacco choc diD’Urso ha sollevato una gigantesca bufera sui social e sul web e il figlio di Ale Romina Power ha raccolto una condanna unanime. “La D’Urso deve morire”, ha scrittoin una storia sul suo profilo ufficiale Instagram. Sulla rivista Novella 2000 il direttore Roberto Alessi ha scritto una lettera a, nella quale ha difeso la padrona di casa di Pomeriggio Cinque e ha invitatoa scusarsi pubblicamente, sostenendo che Alè mortificato per questo suo messaggio controD’Urso. Roberto Alessi si è detto dispiaciuto per quanto accaduto e questo avrà creato sicuramente un fortissimo “imbarazzo a tuo padre e a tua madre ...

trash_italiano : 'Se ami l'Italia mantieni le distanze' sembra uno dei bollini delle trasmissioni di Barbara d'Urso. - sembracarnevale : Gemma stai attenta, Barbara D'Urso aveva parlato al telefono con Mark Caltagirone e sappiamo com'è andata a finire. #uominiedonne - _Elena349 : Incredibile come io stia recuperando lezioni dalle 10 e nessuno mi disturba ma nell’esatto momento IN CUI PRENDO IL… - roby267 : @myrtamerlino Papà ma quella e Barbara D'urso..no, non è la D'urso. Papà, ma allora è la sorella, è una gemalla; no… - zazoomblog : Barbara D’Urso ha mentito a tutti non sta trascorrendo da sola la quarantena: l’indizio [VIDEO] - #Barbara #D’Urso… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Caro Morgan, cresci! Da anni ripeti sempre la stessa lagna Pangea.news