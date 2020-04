Barbara D’Urso difesa da Roberto Alessi: “Yari Carrisi chiedi scusa” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Barbara D’Urso è stata duramente attaccata nelle scorse settimane da Yari Carrisi che con le sue parole scritte su Instagram ha augurato la morte alla conduttrice. foto facebook Barbara D’UrsoRoberto Alessi, giornalista e ospite molto spesso dei programmi Mediaset della conduttrice partenopea ha deciso di intervenire proprio negli ultimi giorni, parlando della situazione che ha coinvolto anche il figlio di Albano e Romina. L’attacco choc di Yari Carrisi ha infatti scatenato una vera bufera nel web, il giovane aveva scritto in una storia social: “La D’Urso deve morire”. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: FEDERICA PANICUCCI SI SCOPRE CASALINGA: “NON MI PESA FARE LE PULIZIE” Barbara D’Urso difesa da Alessi: “Albano è in imbarazzo” foto facebook e getty imagesBarbara D’Urso non ha voluto ... Leggi su chenews Pomeriggio 5 : la puntata di oggi - 28 aprile 2020. Ospiti di Barbara D’Urso

