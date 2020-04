Balotelli | «Meglio Messi di Cristiano Ronaldo A Brescia sto bene»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) A tutto Mario. L’attaccante delha parlato della sua carriera e anche del suo futuro. Le sue parole In tempi di dirette Instagram non poteva mancare Mario. L’attaccante delha parlato con Damiano Er Faina, ripercorrendo le tappe della sua carriera. Ecco le sue dichiarazioni. FUTURO – «Io ho un carattere particolare, non so se sarei in grado di fare l’allenatore, non so come potrei reagire se qualcuno mi rispondesse male, forseallenare i più piccoli.? Stoqui, sono die gioco per il». IL PASSATO – «La partita che vorrei rigiocare è Italia-Spagna, finale dell’Europeo dove abbiamo perso 4-0. Perché sono andato al Nizza? Mi volevano due squadre in Inghilterra ma non volevo più vivere lì e poi Nizza è una città ...