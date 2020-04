“Avrei preferito un’altra cosa…”. Roberta Morise, la verità su quello che è successo con Eros Romazzotti (Di mercoledì 29 aprile 2020) Torna a far parlare di sé Roberta Morise e lo fa in prima persona. La fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli e una frequentazione tra Roberta Morise ed Eros Ramazzotti che tra una conferma e una smentita ha fatto chiacchierare per lunghe settimane, infrangendo i sogni di chi ha sempre sperato un nuovo inizio sentimentale nella vita del cantante. Un silenzio durato a lungo, che tutto lasciava pensare fuorché quello che è poi emerso in seguito. “Mi ritrovo a parlare ancora una volta di gossip (e chissà ancora quante altre volte succederà) in un momento storico per l’Umanità – ha scritto Eros Ramazzotti sul suo profilo Instagram – Mi ritrovo ancora a smentire la presunta storia d’amore con l’ennesima pseudo fidanzata (Roberta Morise) con la quale c’è solo una sana amicizia e rispetto ... Leggi su caffeinamagazine Roberta Morise sulla smentita di Eros Ramazzotti del loro flirt : “Avrei preferito il silenzio”

Roberta Morise su Eros : “Avrei preferito il suo silenzio. Non l’ho più sentito”

Eros Ramazzotti smentisce la relazione - Roberta Morise : “Avrei preferito il silenzio” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Torna a far parlare di sée lo fa in prima persona. La fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli e una frequentazione traed Eros Ramazzotti che tra una conferma e una smentita ha fatto chiacchierare per lunghe settimane, infrangendo i sogni di chi ha sempre sperato un nuovo inizio sentimentale nella vita del cantante. Un silenzio durato a lungo, che tutto lasciava pensare fuorchéche è poi emerso in seguito. “Mi ritrovo a parlare ancora una volta di gossip (e chissà ancora quante altre volte succederà) in un momento storico per l’Umanità – ha scritto Eros Ramazzotti sul suo profilo Instagram – Mi ritrovo ancora a smentire la presunta storia d’amore con l’ennesima pseudo fidanzata () con la quale c’è solo una sana amicizia e rispetto ...

Anconitana78 : RT @alinidax: Il “chissenefrega del calcio” speravo l’avessimo superato (il calcio conta migliaia di lavoratori con stipendi normali). Dett… - isacruelsummer : Ho appreso adesso la notizia. In realtà avrei preferito un bambino con Perrie ma poi mi torna in mente ciò che Zayn… - notrealsebaros : @matteo_milan91 Avrei preferito non saperlo - tearvjoonie : Perché sono venuta a conoscenza della shampoo challenge? Avrei preferito benissimo non saperne dell'esistenza - beatritzsche : Avrei preferito perdere la carta di credito dio cane -

Ultime Notizie dalla rete : “Avrei preferito Nicola Armando, figlio di Umberto Tozzi: Non uso il cognome | Intervista Corriere della Sera