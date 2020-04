Avengers: Endgame ha quasi trasformato Captain America nella Gemma dell'Anima (Di mercoledì 29 aprile 2020) Avengers: Endgame ha rischiato di vedere Captain America trasformato nella Gemma dell'Anima, ma i Russo hanno deciso di abbandonare l'idea. Avengers: Endgame ha quasi trasformato Captain America nella Gemma dell'Anima, ma alla fine i fratelli Russo, registi del film, hanno abbandonato l'idea come svelano adesso su Twitter. Captain America è la Gemma dell'Anima? L'idea ci confonde e questo probabilmente è il motivo per cui i fratelli Russo hanno deciso di abbandonare l'ipotesi preliminare per concentrarsi su altro. L'ipotesi di rendere la Gemma dell'Anima una persona invece che una semplice roccia, e non una persona qualsiasi, ma un membro fondante degli Avengers non è comunque priva di fascino. resta difficile, però, capire come questa trovata, senza dubbio sorprendente, avrebbe permesso di ... Leggi su movieplayer Avengers : Endgame - perché Captain America è riuscito a sollevare Mjölnir nel film?

Avengers : Endgame - il commovente video dell'ultimo giorno di Chris Evans come Captain America

Avengers : Endgame - il primo giorno di Brie Larson nei panni di Captain Marvel in un video (Di mercoledì 29 aprile 2020)ha rischiato di vedere, ma i Russo hanno deciso di abbandonare l'idea.ha, ma alla fine i fratelli Russo, registi del film, hanno abbandonato l'idea come svelano adesso su Twitter.è la? L'idea ci confonde e questo probabilmente è il motivo per cui i fratelli Russo hanno deciso di abbandonare l'ipotesi preliminare per concentrarsi su altro. L'ipotesi di rendere launa persona invece che una semplice roccia, e non una persona qualsiasi, ma un membro fondante deglinon è comunque priva di fascino. resta difficile, però, capire come questa trovata, senza dubbio sorprendente, avrebbe permesso di ...

hollandspideyz : @vlavivlava Quelli che mi rendono una cascata sono 3 -Colpa delle stelle (ho letto anche il libro tipo più di 4 vol… - badtasteit : E se Avengers: Infinity War ed Endgame fossero episodi di #Friends ? La risposta degli sceneggiatori… - sfiorata82 : RT @badtasteit: Paul Thomas Anderson ha registrato le reazioni del pubblico durante #AvengersEndgame per ricordarsi il potere del cinema ht… - Kirara2409 : Ho appena finito di vedere Avengers Endgame per la prima volta... E niente, non penso di aver mai pianto così tant… -