Autocertificazioni | congiunti | limitazioni agli spostamenti | il decreto di Conte è

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 aprile 2020) «L’ultimo dpcm è uno scandalo costituzionale. Non possiamo calpestare i diritti costituzionali. Trasformiamolo in un», Ha detto duramente Matteo Renzi. E non è l’unico a pensarla così. Il polverone sollevato da più parti ha richiesto anche l’intervento del premier, Giuseppe: «La tipologia di questa emergenza ci impone di dover intervenire decidendo anche nel giro di poche ore. Questo non significa che le prerogative del Parlamento non siano rispettate: continuerò a riferire. I decreti saranno convertiti in legge. Siamo riusciti a farlo anche in unsto molto difficile, e il nostro ordinamento non era pronto. Ma è un percorso che non esilia affatto le prerogative del parlamento». Ma Renzi non ci sta: «Non può esistere uno Stato etico che ti fa autocertificare se la tua ...