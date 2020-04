Autocertificazione vecchia, regole nuove: ecco come si compila (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nell’attesa che si possa arrivare a leggere le FAQ pubblicate sul sito del governo e che riguardano le nuove regole pratiche di attuazione del dpcm del 26 aprile scorso, che prevede la fase 2 dal prossimo 4 maggio, dal Viminale filtra qualche voce sulla compilazione autocertificazioni. Sembra certo al 100% che non ci sarà un nuovo modulo ad hoc rispetto a quello fino a questo momento scaricabile dal sito del ministero dell’Interno, tuttavia ci sono delle linee guida che occorrerà seguire per non avere alcun problema agli eventuali controlli a cui saremo sottoposti. La principale novità per l’Autocertificazione, rispetto alle giornate precedenti della quarantena e del lockdown, sarà quella delle visite ai congiunti: diverse indicazioni, alcune da Palazzo Chigi altre dal viceministro della Salute Sileri, hanno definito la cerchia di persone che sarà possibile andare a trovare, dai ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nell’attesa che si possa arrivare a leggere le FAQ pubblicate sul sito del governo e che riguardano lepratiche di attuazione del dpcm del 26 aprile scorso, che prevede la fase 2 dal prossimo 4 maggio, dal Viminale filtra qualche voce sullazione autocertificazioni. Sembra certo al 100% che non ci sarà un nuovo modulo ad hoc rispetto a quello fino a questo momento scaricabile dal sito del ministero dell’Interno, tuttavia ci sono delle linee guida che occorrerà seguire per non avere alcun problema agli eventuali controlli a cui saremo sottoposti. La principale novità per l’, rispetto alle giornate precedenti della quarantena e del lockdown, sarà quella delle visite ai congiunti: diverse indicazioni, alcune da Palazzo Chigi altre dal viceministro della Salute Sileri, hanno definito la cerchia di persone che sarà possibile andare a trovare, dai ...

Ernesto29296958 : RT @alessandrogn: Aggiornamemto: resta la vecchia autocertificazione, per la precisione. Ma si attendono ulteriori precisazioni. - alessandrogn : Aggiornamemto: resta la vecchia autocertificazione, per la precisione. Ma si attendono ulteriori precisazioni. - 2_maccari : RT @BLupobianco: @2_maccari @Kor_One_ Quell'autocertificazione è vecchia, di quando non dovei allontanarti da casa più di 200m.... Questo è… - Kor_One_ : RT @BLupobianco: @2_maccari @Kor_One_ Quell'autocertificazione è vecchia, di quando non dovei allontanarti da casa più di 200m.... Questo è… - BLupobianco : @2_maccari @Kor_One_ Quell'autocertificazione è vecchia, di quando non dovei allontanarti da casa più di 200m.... Q… -

Ultime Notizie dalla rete : Autocertificazione vecchia La vecchia autocertificazione diventa una tela La Stampa Autocertificazione vecchia, regole nuove: ecco come si compila

Sembra certo al 100% che non ci sarà un nuovo modulo ad hoc rispetto a quello fino a questo momento scaricabile dal sito del ministero dell’Interno, tuttavia ci sono delle linee guida che occorrerà ...

Compravendita barche e yacht usati

Acquistare una barca, che si tratti di comprarne una usata o una nuova, è il sogno di tutti coloro che amano il mare, ma sono altrettante le persone che desiderano vendere la propria imbarcazione. In ...

Sembra certo al 100% che non ci sarà un nuovo modulo ad hoc rispetto a quello fino a questo momento scaricabile dal sito del ministero dell’Interno, tuttavia ci sono delle linee guida che occorrerà ...Acquistare una barca, che si tratti di comprarne una usata o una nuova, è il sogno di tutti coloro che amano il mare, ma sono altrettante le persone che desiderano vendere la propria imbarcazione. In ...