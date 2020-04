Auto elettriche - Volkswagen, Diess riconosce la leadership della Tesla sul fronte del software (Di mercoledì 29 aprile 2020) Che il numero uno della Volkswagen, Herbert Diess, sia un ammiratore convinto della Tesla è cosa risaputa, al punto che l'anno scorso qualcuno ha speculato sulla possibilità, comunque smentita, che i tedeschi lanciassero un'offerta d'acquisto per la Casa californiana. Diess non nutre solo ammirazione, ma è anche pienamente consapevole della fortissima concorrenza tecnologica messa in campo da Musk: una sensazione emersa da tempo, soprattutto nei messaggi inviati alle prime linee manageriali del gruppo di Wolfsburg. Già l'anno scorso, un memo interno evidenziava i timori per la leadership acquisita dalla Tesla nello sviluppo dei software di gestione delle Auto elettriche. Dopo diversi mesi, la situazione non è cambiata. Il nuovo memo. Nella comunicazione interna, raccolta dalla testata Automobilwoche, l'amministratore delegato del colosso di ... Leggi su quattroruote Coronavirus - Ford cancella progetti e rinvia investimenti su elettriche e autonome

