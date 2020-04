Asteroide gigantesco in transito oggi nel punto più vicino alla Terra

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Da molte settimane c'è la massima attenzione sull'potenzialmente pericoloso 1998 OR2, che risulta impressionante per le dimensioni, considerando che ha un diametro stimato fra 1.8 e 4.1 chilometri ed è quindi praticamente imponente come il Monte Bianco. Ogni timore è quindi privo di fondamento, anche perchè l'sta transitando ad una distanza di notevole sicurezza. A volte, a fare danni, sono anche asteroidi di dimensioni assai più piccole di 1998 OR2, come quello che nel 2013 esplode, con un'onda d'urto pazzesca, a Chelyabinsk, negli Urali. Il passaggio ravvicinato dell'è previsto alle 11:56 italiane del 29 aprile, quando raggiungerà la distanza minima d, pari a poco più di 6 milioni di chilometri. Tale distanza è pari a pari a 16 volte quella della che separa il nostro ...

