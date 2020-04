Ascolti Tv martedì 28 aprile

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 29 aprile 2020)Tv martedì 28(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Karol un Papa rimasto uomo milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Un nuovo giorno Andrea Bocelli milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Finalmente Sposi milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Le Ienemilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % #Cartabianca milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Fuori dal coro mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Corpi da Reato mila e % diMartedì milioni e% Spider-Man Homecoming mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su sovrapposizioni statistiche Clicca ...