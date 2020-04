Ascolti TV martedì 28 Aprile 2020 | dati auditel e share ieri | Bocelli contro Karol | Le

Un altro giorno di isolamento per via del Covid-19 ed è ancora tempo di restrizioni: a farci distrarre e a tenere alta la nostra informazione ci pensa la televisione. E come ogni sera, specie in prime time, proviamo a distrarci. Ma è in tutto l’arco della giornata, come ieri 28 Aprile 2020 che la tv ci intrattiene.

Nella serata di ieri, martedì 28 aprile 2020, su Rai1 Un Nuovo Giorno – Andrea Bocelli Live ha conquistato 2.697.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Canale 5 Karol – Un Papa rimasto uomo ha raccolto davanti al video 2.327.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 la commedia Finalmente Sposi, con il duo degli Arteteca, ha interessato 2.844.000 spettatori pari al 10% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 2.173.000 spettatori con il 10.6% (presentazione di 25 minuti: 1.945.000 – 6.5%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video 1.418.000 spettatori pari ad uno share del 5.7% (presentazione di 10 minuti: 930.000 – 3.1%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.494.000 spettatori con il 7% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.786.000 spettatori con uno share del 7% (DiMartedì Più: 740.000 – 6.2%). Su Tv8 Spider-Man: Homecoming segna 896.000 spettatori con il 3.5%. Sul Nove Sei Giorni, Sette Notti ha raccolto 669.000 spettatori con il 2.4%.

Leggi su italiasera