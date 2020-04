Arisa senza trucco e con i capelli rasati | eccola come non l’avete mai vista

(Di mercoledì 29 aprile 2020)sta trascorrendo,tutti, la quarantena chiusa in casa. Tuttavia ha deciso di tenere compagnia ai suoi fan con svariate dirette Social. Ed è proprio durante queste chiacchiere con loro che ama mostrarsi con un look sorprendente…star delle dirette Social A causa della pandemia non sono solo dovuti necessariamente essere messi in … L'articoloe con inon l’avete maiproviene da www.meteoweek.com.

piobulgaro : ?? ARISA si mostra senza trucco. In pochi però sanno il vero motivo del perché si rasa i capelli. Ecco la verità rac… -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa senza

105.net

A causa della pandemia non sono solo dovuti necessariamente essere messi in stand by solo svariati programmi televisivi, ma eliminati anche spettacoli dal vivo e ospitate di numerosi artisti a eventi ...La cantante è una di noi: senza un filo di make up, appare in tutta la sua naturalezza su Instagram. Tra dirette social e concerti online, Arisa sta affrontando questa quarantena a casa come tutti noi ...