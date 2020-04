Arabia Saudita, i diritti tv dietro l’acquisto del Newcastle (Di mercoledì 29 aprile 2020) E’ ormai nota la trattativa che dovrebbe portare il Newcastle United nelle mani del fondo sovrano dell’Arabia Saudita. Un’operazione criticata a più riprese da Amnesty International, convinta che il passaggio di proprietà rientri nella categoria dello “sportwashing”, un modo per ripulire la propria immagine dalle violazioni dei diritti umani nel Paese legandola al mondo dello … L'articolo Arabia Saudita, i diritti tv dietro l’acquisto del Newcastle è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Newcastle all’Arabia Saudita nuovo capitolo della rivalità col Qatar (che protesta). In gioco equilibrio interno e prestigio internazionale

