Anzio, Covid-19: isolati i casi positivi a Villa dei Pini. Domani tamponi a Villa Albani (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ad Anzio, la seconda tranche di tamponi effettuati sui degenti ed il personale medico infermieristico della casa di cura di Cura di Villa dei Pini, ha dato esito negativo al coronavirus. I dati confermati sono 18 ospiti e 5 operatori positivi. Nelle ultime 24 ore due dei 18 ospiti, sono deceduti. Entrambi di Roma, avevano delle patologie pregresse e rispettivamente 88 e 77 anni. Nella struttura la Regione, visto il contenuto numero di contagi, non ha adottato particolari restrizioni come nelle Rsa dei Castelli, ma l’attenzione resta alta. I pazienti come previsto dalle misure di contenimento del virus, sono stati messi in isolamento. Non è stato esplicitato da nessuna fonte ufficiale, se questa misura emergenziale straordinaria, abbia fatto attivare i 40 posti letto dedicati Covid-19 realizzati al primo piano e poi mai autorizzati dalla Regione. I tamponi sui pazienti sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta Entrò a Montecitorio con la febbre - sanzioni pesanti in vista per l’untore della Lega. Il questore M5S - D’Uva : “Niente sconti per chi viola le norme anti-Covid”

