Antony Morato si affida a Tmall per sfondare sul mercato cinese

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 aprile 2020)conferma la sua identità internazionalendosi alla piattaforma fashion più popolare in Asia. Il nuovo store digitale a gestione diretta, nato sulla sezioneGlobal di Alibaba, si inserisce nella strategia di sviluppo globale sul territorio. Confidando nella potenzialità rappresentata dal territorio come frontiera – afferma Lello Caldarelli, presidente di. Una vetrina importante con centinaia di milioni di consumatori e un sistema integrato autonomo che offre tutti i servizi digitali, dalla progettazione delle operazioni fino alla realizzazione dell’acquisto e alla logistica delle spedizioni: questi i principali motivi per la scelta della piattaforma super tecnologica. “rci ad un partner comesignifica avere la possibilità di far conoscere le nostre collezioni e la nostra identità ...