Annunciato un torneo speciale di Mario Tennis Aces con Serena Williams e altre leggende

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Le più grandi stelle del, come le sorellee Venus, Naomi Osaka, Kei Nishikori e molti altri VIP, si riuniranno virtualmente la prossima domenica per partecipare ad undi.Intitolato "Stay at Home Slam", questovideoludico di beneficenza è frutto della collaborazione fra l'agenzia di talenti IMG e Facebook, pertanto, l'evento sarà trasmesso in esclusiva su Facebook Gaming a questo indirizzo. Tutti i partecipanti riceveranno 25.000 dollari che potranno devolvere ad una associazione a loro scelta, ma il vincitore delpotrà devolverne ben 1 milione.Ecco la lista completa dei partecipanti e le coppie: